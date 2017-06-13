Петербуржец нашел труп неизвестной женщины на своей даче

В Избранное

Скопировать

Приозерск, 13 июня. В Ленобласти расследуется смерть женщины, которую обнаружили мертвой на чужой даче. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не найдено.

Как стало известно ФАН, в полицию обратился петербуржец, который приехал к себе на дачу в дачном некоммерческом партнерстве «Сведловец» и увидел на земле у ступенек труп женщины. Документы у погибшей отсутствуют, на вид ей 45–50 лет. У женщины короткие волосы красно-коричневого цвета, в ушах — серьги, на безымянном пальце правой руки — два кольца. Тело направили в морг для установления причины смерти.