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Происшествия
Петербуржец нашел труп неизвестной женщины на своей даче
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Петербуржец нашел труп неизвестной женщины на своей даче

9:28  13 Июня 2017
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Петербуржец нашел труп неизвестной женщины на своей даче

Приозерск, 13 июня. В Ленобласти расследуется смерть женщины, которую обнаружили мертвой на чужой даче. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не найдено.

Как стало известно ФАН, в полицию обратился петербуржец, который приехал к себе на дачу в дачном некоммерческом партнерстве «Сведловец» и увидел на земле у ступенек труп женщины. Документы у погибшей отсутствуют, на вид ей 45–50 лет. У женщины короткие волосы красно-коричневого цвета, в ушах — серьги, на безымянном пальце правой руки — два кольца. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Алексей Громов
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