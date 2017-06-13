Жителям Крыма и Донбасса новые украинские паспорта выдадут после спецпроверки

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Киев, 13 июня. Для получения украинских биометрических паспортов жителям Крыма и Донбасса необходимо будет пройти специальную проверку. От них потребуют дополнительные документы. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.

«Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», — цитирует его RT.

Пресс-секретарь добавил, что соискателям из Крыма и Донбасса необходимо предоставить свидетельства о рождении, военные билеты или другие подтверждающие документы. Они должны прилагаться к основному списку, который состоит из украинского паспорта, кода идентификации и прежнего загранпаспорта.