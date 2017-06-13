Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 13 июня. Два человека погибли в результате лобового столкновения легковых автомобилей на 157-м километре трассы Павлово — Луга в Лужском районе Ленинградской области. Еще пять человек получили травмы и ранения различной степени тяжести, трое из них дети.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Fluence по неустановленной причине выскочил на полосу встречного движения и врезался в внедорожник Ssang Yong Kyron. В автомобиле Renault находились три человека, в том числе 12-летняя девочка. Мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия скорой помощи. Девочка в состоянии средней тяжести была доставлена в стационар.

В автомобиле Ssang Yong находились четверо, включая двоих детей. Младшая девочка 2013 года рождения получила травмы и была доставлена в стационар в тяжелом состоянии. Остальные получили более легкие травмы.