Токио не признает право РФ на проведение исследований в экономической зоне Японии

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Токио, 13 июня. Внешнеполитическое ведомство Японии направило России представление в связи с тем, что российское научное судно в начале этого месяца проводило исследования в исключительной экономической зоне страны.

Японская служба безопасности на море в начале прошлой недели зафиксировала в исключительной экономической зоне Японии в районе мыса Соя российское судно. По этой причине дипломатическое ведомство Японии передало посольству РФ в Японии, что не признает проведение исследований в исключительной экономической зоне без согласования, говорится в сообщении японского ведомства.

Глава МИД Японии Фумио Кисиду заявил, что такое же представление было направлено российскому кораблю со стороны службы безопасности на море.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 5 июня российское исследовательское судно зафиксировано в исключительной экономической зоне Японии.