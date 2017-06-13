Украински суд временно запретил переименовывать проспект Ватунина в Шухевича

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Киев, 13 июня. Окружной административный суд запретил мэру украинской столицы переименовывать проспект генерала Ватунина в честь одного из лидеров УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России) Романа Шухевича.

Судья запретил ответчику-Киевсовету подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта до рассмотрения дела в суде, сообщила руководитель Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также отметила, что временное решение позволит людям собрать половину голосов за петицию против переименования проспекта имени генерала Ватунина.