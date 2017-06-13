Рогозин: Россия и Казахстан определили судьбу устаревших объектов «Байконура»

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Байконур, 13 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о четком понимании Россией и Казахстаном содержания второго этапа проекта по утилизации устаревших объектов на космодроме «Байконур». Об этом вице-премьер заявил на заседании казахско-российской межправительственной комиссии.

«В период с февраля по май этого года успешно реализован пилотный проект по утилизации 95 объектов космодрома, — сказал он. — Российская сторона инициировала второй этап этой работы, предложив утилизировать еще около 300 не используемых и не имеющих перспектив применения объектов космодрома. В принципе, мы обсуждали это в узком составе, есть четкое понимание дальнейших этапов этой работы».

Рогозин отметил, что казахстанская сторона согласилась принимать финансовое участие в дальнейшем развитии инфраструктуры космодрома «Байконур» и подчеркнул, что в рамках утилизации «речь идет прежде всего о тех объектах, которые действительно технологически и морально устарели настолько, что они нам не нужны для новых наших проектов, которые сегодня мы обсуждаем».