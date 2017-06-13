Шойгу прибыл в Минск для обсуждения системы коллективной безопасности

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Москва, 13 июня. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдет заседание Совета министров обороны ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в заседании помимо Шойгу примут участие руководители министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. «Они рассмотрят вопросы, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности», — сказал генерал-майор.

Кроме того, министры обсудят совершенствование нормативно-правовой базы ОДКБ.