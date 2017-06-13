Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Шойгу прибыл в Минск для обсуждения системы коллективной безопасности
Triangle Created with Sketch.

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения системы коллективной безопасности

9:18  13 Июня 2017  /обновлено: 9:19  13 Июня 2017
492

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения системы коллективной безопасности

Москва, 13 июня. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдет заседание Совета министров обороны ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в заседании помимо Шойгу примут участие руководители министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. «Они рассмотрят вопросы, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности», — сказал генерал-майор.

Кроме того, министры обсудят совершенствование нормативно-правовой базы ОДКБ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть