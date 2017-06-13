Продавец повесился в мясном магазине назло хозяину в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 июня. В продуктовом ларьке в Петербурге нашли повешенного мужчину. Судя по предсмертной записке, на такой поступок он пошел, чтобы отомстить хозяину магазина, задолжавшего денег рабочим.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, около десяти часов дня в понедельник в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что в торговом павильоне на улице Васенко в отделе по продаже мяса повесился неизвестный ему мужчина.

Полицейские выяснили, что погибший — гражданин Таджикистана, 1969 года рождения. На месте происшествия оперативники нашли предсмертную записку, в которой тот обвинял в своей смерти хозяина магазина.

«Столько месяцев, которые мы работали, мы только работали на твою аренду и стали должниками», — написал погибший. «Чтобы ты сгнил в этом магазине», — резюмировал он.