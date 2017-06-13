США боятся сильной России: Путин рассказал об американской поддержке террористов в Чечне

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В США начался показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В нем, в частности, российский президент рассказал о том, как Вашингтон поддерживал террористов в Чечне. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Путин выразил разочарование тем, что после обострения ситуации в Чеченской республике Россия надеялась на поддержку США, однако вместо этого американские спецслужбы стали поддерживать местных боевиков, хотя на словах говорили совсем другое. Поддержка шла не только в политическом, но и в финансовом плане. Путин разговаривал об этом с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим, но ответ пришел из ЦРУ: мол, имеем право поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции. И не важно, что это на самом деле боевики.

Определенные доказательства американского вмешательства Москве добыть удалось — некоторые из них будут предоставлены Вашингтону. Но почему бы не раскрыть их публично?

«Такая информация обычно связана с работой большого количества людей. Кто-то эти сведения добывал, кто-то их доводил по цепочке. Такие вещи с публичностью не связаны. Детализация может ударить по людям. Но действия США в Чечне не являются секретом Полишинеля. В свое время чеченские боевики готовились американскими инструкторами на базах в Пакистане и Афганистане, которые финансировались Штатами. Мы помним работу США на базах в Панкисском ущелье в Грузии. В свое время приводились и конкретные фамилии, и конкретные организации, и размеры финансирования, и количество участников. Так что Путин констатировал уже известные факты», — комментирует специально для ФАН первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич.

По его словам, в процессе глобализации голоса России и Китая стали звучать все громче. У Путина авторитет лидера, за последнее время сильно выросли наши военно-политические возможности — и США считают такую независимость крайне опасной и вредной.

«Если бы мы соглашались со всем, что делалось, и ничего не предъявляли, то в конечном итоге оказались бы тем самым государством, против которого выстроили схему и разрушили бы. План разрушения нашей страны придуман не вчера, и он не изменится. Как не изменятся действия американского президента. Если Дональд Трамп захочет сохранить власть, то будет жестче и агрессивнее, чем Барак Обама или Хиллари Клинтон. Если он попытается на уровне здравого смысла решать вопросы в интересах населения, то ему быстро объявят импичмент. Знание тенденций освобождает от знания мелочей», — продолжает Клинцевич.

Сенатор напоминает, что всеми вопросами в США неформально заведует военно-промышленный и финансово-разведывательный консорциум.

«Это как в байке про двух бычков, когда один спрашивает: а правда, люди нас откармливают для мяса? А второй лениво отвечает, лежа на лугу: брось, мол, это все разговоры про заговор. И из нас сейчас пытаются сделать таких вот бычков. Посмотрите на участь бывших стран Варшавского договора. Они в ЕС не имеют ни голоса, ни других приоритетов. Они вечно клянчат и выискивают любые денежные средства. Они скоро превратятся в страны-призраки, откуда уезжают все способные люди, оставляя стариков и детей. Перспективы поднять экономику — никакой. Их единственный ресурс — попытаться что-то заработать на дискредитации России, на формировании агрессивной повестки дня. Парадигма задана, изменить ее нельзя», — говорит Клинцевич.

Клинцевич уверен: России нужно это понимать и решать свои вопросы — например, с коррупцией. Нужно развивать свою экономику. Россия развивается, и изменить этот процесс развития невозможно.

«Попытки взорвать нашу страну изнутри продолжаются. Сейчас используют тактику, связанную с использованием детей в политике. Но вчерашние митинги показали, что эта тактика провалилась. Люди на акции протеста в большинстве своем не вышли. Даже профессиональные оппозиционеры говорят о том, что их идеи завалены и дискредитированы. Но гибридная война идет. Может, Россия не желает вести захватнические войны, но защищаться мы можем. И последствия этой защиты для любого, кто хочет на нас напасть, будут катастрофическими», — добавляет Клинцевич.

Оливер Стоун готовил свой фильм на протяжении двух лет. По словам режиссера, он снял ленту, чтобы в США смогли понять другую точку зрения. Поймут ли? Вопрос риторический.