Прохожие обнаружили останки расчлененного трупа на Сахалине

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Невельск, 13 июня. Жители Невельска Сахалинской области обнаружили человеческие останки. Они лежали на пустыре неподалеку от жилых домов на улице Школьной. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и следователь.

«Обнаружены костные и гнилостно-измененные останки человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление личности потерпевшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы трупа», — сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

В правоохранительных органах уточнили, что обнаружены лишь рука и нога. Также ведется поиск остальных частей тела убитого человека.