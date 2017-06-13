Прохожие обнаружили останки расчлененного трупа на Сахалине
Невельск, 13 июня. Жители Невельска Сахалинской области обнаружили человеческие останки. Они лежали на пустыре неподалеку от жилых домов на улице Школьной. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и следователь.
«Обнаружены костные и гнилостно-измененные останки человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление личности потерпевшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы трупа», — сообщили в СУ СК по Сахалинской области.
В правоохранительных органах уточнили, что обнаружены лишь рука и нога. Также ведется поиск остальных частей тела убитого человека.