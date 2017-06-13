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Происшествия
Труп бездомного мужчины найден в парадной расселенного дома в Петербурге
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Труп бездомного мужчины найден в парадной расселенного дома в Петербурге

9:08  13 Июня 2017
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Труп бездомного мужчины найден в парадной расселенного дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. В парадной одного из расселенных домов на улице Двинской в Петербурге был обнаружен труп немолодого мужчины, одетый в короткую кожаную куртку. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужской труп был обнаружен утром 12 июня. На теле мужчины отсутствуют очевидные следы насильственной смерти, есть признаки того, что мужчина был лицом без определенного места жительства. На вид погибшему примерно 50 лет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с обнаружением неопознанного трупа.

Валентин Меликов
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