Труп вора в черной одежде нашли на дереве под Петербургом

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Санкт-Петербург, 13 июня. Труп жителя Новгородской области обнаружили повешенным на берегу озера Голубое под Петербургом.

Как стало известно ФАН, о жуткой находке в полицию сообщила жительница поселка Ермак. По ее словам, накануне около 12.45 в 20 метрах от озера Голубое она наткнулась на тело мужчины, которое висело на дереве. Его ноги и руки были вытянуты вдоль тела, на шее серая веревка. Был одет в черную толстовку и черные брюки, через плечо была перекинута черная сумка.

В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался уроженец Новгородской области, 1981 года рождения. Ранее был судим за кражу.

