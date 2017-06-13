Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп вора в черной одежде нашли на дереве под Петербургом
Triangle Created with Sketch.

Труп вора в черной одежде нашли на дереве под Петербургом

9:12  13 Июня 2017
78

Труп вора в черной одежде нашли на дереве под Петербургом
Санкт-Петербург, 13 июня. Труп жителя Новгородской области обнаружили повешенным на берегу озера Голубое под Петербургом.

Как стало известно ФАН, о жуткой находке в полицию сообщила жительница поселка Ермак. По ее словам, накануне около 12.45 в 20 метрах от озера Голубое она наткнулась на тело мужчины, которое висело на дереве. Его ноги и руки были вытянуты вдоль тела, на шее серая веревка. Был одет в черную толстовку и черные брюки, через плечо была перекинута черная сумка.

В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался уроженец Новгородской области, 1981 года рождения. Ранее был судим за кражу.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть