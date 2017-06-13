Предприимчивый пенсионер угнал три фуры в Подмосковье

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Москва, 13 июня. Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали пенсионера, который угнал три фуры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел России по региону.

По данным ведомства, 62-летний пенсионер угнал три грузовика с территории одного из карьеров в Наро-Фоминске. После этого угонщик сдал все транспортные средства в один из пунктов приема металла, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности сумма ущерба составила порядка 1,5 млн рублей.

В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело, выясняются причины и мотивы произошедшего.