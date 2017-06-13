Нью-Йоркский театр отказался от антитрамповского спектакля

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Нью-Йорк, 13 мая. Постановка по мотивам шекспировской пьесы «Юлий Цезарь», вызвавшая волну критики, не будет ставиться на сцене Нью-Йоркского общественного театра.

Его руководство приняло решение отказаться от спектакля после большого общественного и политического резонанса, а также потери финансовой поддержки проекта со стороны спонсоров. Об этом пишет Associated Press.

Негодование вызвал спектакль, рассказывающий о политическом деятеле, которого сенаторы лишают жизни из-за страха перед тиранией. Режиссер, отошел от пьесы, перенеся героев в современный мир и вместо римских тог надел на них деловые костюмы. Ну а главный персонаж до боли похож на президента США Дональда Трампа, что и вызвало скандал.

Bank of America и авиакомпания Delta заявили, что отказываются финансировать постановку. Лишившийся спонсорства театр принял решение отказаться от спектакля.