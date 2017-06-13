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Общество
Синхронистка из России пойдет под суд в Дубае из-за упавшего дрона
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Синхронистка из России пойдет под суд в Дубае из-за упавшего дрона

8:55  13 Июня 2017
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Синхронистка из России пойдет под суд в Дубае из-за упавшего дрона

Дубай, 12 июня. Представлявшая сборную РФ на соревнованиях мира и Европы по синхронному плаванию россиянка предстала перед судом в Дубае из-за того, что управляемый ею дрон упал на полицейскую машину, сообщили в генконсульстве РФ в Дубае.

Фамилию россиянки в генконсульстве не назвали. Известно, что в настоящее время она работает в Москве тренером по синхронному плаванию. 

Как сообщает РИА Новости, гражданка РФ была на слушаниях в понедельник. На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены.

Синхронистка из России пойдет под суд в Дубае из-за упавшего дрона

По данным издания Gulf News, 19 мая, отдыхающая в Дубае россиянка, решила запустить дрон у международного финансового центра. Севшая батарейка привела к тому, что аппарат случайно упал на машину полиции Дубая и повредил зеркало заднего вида.

#дрон #дубай
Олеся Волкова
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