Названа причина обрушения здания казармы ВДВ в Омске

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Омск, 13 июня. Специалисты Московского государственного строительного университета (МГСУ) представили результаты своей экспертизы по поводу обрушения здания казармы ВДВ в Омске в 2015 году. Тогда в результате обрушения здания, в котором был некачественно проведен капитальный ремонт, погибли 24 солдата-срочника.

Специалистам МГСУ предстояло подтвердить или опровергнуть выводы омских экспертов, ранее занимавшихся анализом причин ЧП. По версии московских строителей, казарма ВДВ была построена в 1975 году уже с недопустимыми дефектами. Выполненный в 2013 году капитальный ремонт ситуацию ухудшил: несущая способность здания значительно ухудшилась после удаления со стен штукатурки, а с мая по август 2013 года, в период проливных дождей, казарма и вовсе стояла с демонтированной крышей, сообщает «Коммерсант».

По результатам экспертизы ГВСУ СК РФ в ближайшее время может предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. Среди них — экс-начальник 242-го центра ВДВ Олег Пономарев и его заместитель Владислав Пархоменко, а также гендиректор компании «Ремэксстрой» Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов.