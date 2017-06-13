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Происшествия
Два петербургских пенсионера умерли из-за курения в постели
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Два петербургских пенсионера умерли из-за курения в постели

8:55  13 Июня 2017
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Два петербургских пенсионера умерли из-за курения в постели

Санкт-Петербург, 13 июня. Два пенсионера сгорели по причине курения в постели в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Кировскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в 22.00 после пожара в квартире по улице Лени Голикова были найдены тела хозяев помещения 1925 года рождения и 1954 года рождения.

Кроме того, в указанной квартире с термическим ожогом левой ноги, отравлением угарным газом в тяжелом состоянии госпитализирована гостья пенсионеров.

В настоящее время трупы направлены в морг. По предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом. Причина пожара — курение в постели.

#петербург #пенсионеры #трупы
Дана Балан
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