Два петербургских пенсионера умерли из-за курения в постели

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 13 июня. Два пенсионера сгорели по причине курения в постели в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Кировскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в 22.00 после пожара в квартире по улице Лени Голикова были найдены тела хозяев помещения 1925 года рождения и 1954 года рождения.

Кроме того, в указанной квартире с термическим ожогом левой ноги, отравлением угарным газом в тяжелом состоянии госпитализирована гостья пенсионеров.

В настоящее время трупы направлены в морг. По предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом. Причина пожара — курение в постели.