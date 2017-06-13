Глава МИД Катара назвал общие цели Москвы и Дохи в Сирии

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Москва, 13 июня. Вопрос будущей роли президента Сирии Башара Асада не встанет между Москвой и Дохой, так как, несмотря на разные позиции, Россия и Катар объединяет общая цель — деэскалация конфликта. Такое мнение высказал глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Политик в интервью «Ведомостям» подчеркнул, что Катар всегда поддерживает диалог с Россией, так как для решения сирийской проблемы необходимо «взаимодействовать со всеми сторонами». «Обеим нашим странам нужна единая — в своих нынешних границах, — а не разделенная Сирия, наш общий приоритет — стабильность и безопасность в регионе», — подчеркнул он.

При этом дипломат добавил, что в способах достижения такой цели у Москвы и Дохи существуют принципиальные разногласия. Поскольку Катар не признает парава Асада идти на выборы и остаться у власти.