Глава МИД Катара назвал общие цели Москвы и Дохи в Сирии
Москва, 13 июня. Вопрос будущей роли президента Сирии Башара Асада не встанет между Москвой и Дохой, так как, несмотря на разные позиции, Россия и Катар объединяет общая цель — деэскалация конфликта. Такое мнение высказал глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.
Политик в интервью «Ведомостям» подчеркнул, что Катар всегда поддерживает диалог с Россией, так как для решения сирийской проблемы необходимо «взаимодействовать со всеми сторонами». «Обеим нашим странам нужна единая — в своих нынешних границах, — а не разделенная Сирия, наш общий приоритет — стабильность и безопасность в регионе», — подчеркнул он.
При этом дипломат добавил, что в способах достижения такой цели у Москвы и Дохи существуют принципиальные разногласия. Поскольку Катар не признает парава Асада идти на выборы и остаться у власти.
«Но Асад не встанет между Россией и Катаром, на ближайшее время наша общая цель – деэскалация [конфликта]», — заверил Аль Тани.