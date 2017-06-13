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Экономика
Мировые цены на нефть подскочили
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Мировые цены на нефть подскочили

8:43  13 Июня 2017
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Мировые цены на нефть подскочили

Вашингтон, 13 июня. Мировая стоимость нефти растет в начале сегодняшнего дня. Это видно из данных торгов.

Фьючерсы на заокеанскую нефть фирмы Brent с поставкой в августе выросли в цене на 0,43% и составляют $48,50 за бочку, передает RT.

По имеющимся данным, июльские фьючерсы на нефтяные продукты марки WTI выросли на 0,41% и составляют $46,27 за баррель.

Напомним, ранее стало известно о том, что бюджет Российской Федерации 2017 года показывает уверенную стабильность к колебаниям цен на нефть. Об этом сообщал глава министерства финансов России Антон Силуанов. 

#нефть #brent #цена #стоимость
Дана Балан
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