Мировые цены на нефть подскочили

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Вашингтон, 13 июня. Мировая стоимость нефти растет в начале сегодняшнего дня. Это видно из данных торгов.

Фьючерсы на заокеанскую нефть фирмы Brent с поставкой в августе выросли в цене на 0,43% и составляют $48,50 за бочку, передает RT.

По имеющимся данным, июльские фьючерсы на нефтяные продукты марки WTI выросли на 0,41% и составляют $46,27 за баррель.

Напомним, ранее стало известно о том, что бюджет Российской Федерации 2017 года показывает уверенную стабильность к колебаниям цен на нефть. Об этом сообщал глава министерства финансов России Антон Силуанов.