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Политика
Япония запланировала несколько учений ПРО на случай атаки КНДР
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Япония запланировала несколько учений ПРО на случай атаки КНДР

8:38  13 Июня 2017
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Япония запланировала несколько учений ПРО на случай атаки КНДР

Токио, 13 июня. Япония до окончания текущего месяца собирается провести учения в четырех префектурах с участием наземных мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3. Как пояснили в Минобороны страны, маневры связаны с возможной ракетной атакой со стороны Северной Кореи. 

«В свете успешных запусков баллистических ракет в КНДР крайне важно укреплять тактическую подготовку, чтобы при необходимости принять контрмеры», — заявила журналистам глава ведомства Томоми Инада.

Она подчеркнула важность подготовки к вероятному удару гражданского населения страны.

Япония запланировала несколько учений ПРО на случай атаки КНДР

Учения пройдут в префектурах Фукуока, Саймата, Гифу и Кумамото. Упор будет сделан на отработке действий при развертывании ПРО, запуск самих ракет производиться не будет. 

#инада
Кира Мирова
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