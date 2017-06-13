Япония запланировала несколько учений ПРО на случай атаки КНДР

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Токио, 13 июня. Япония до окончания текущего месяца собирается провести учения в четырех префектурах с участием наземных мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3. Как пояснили в Минобороны страны, маневры связаны с возможной ракетной атакой со стороны Северной Кореи.

«В свете успешных запусков баллистических ракет в КНДР крайне важно укреплять тактическую подготовку, чтобы при необходимости принять контрмеры», — заявила журналистам глава ведомства Томоми Инада.

Она подчеркнула важность подготовки к вероятному удару гражданского населения страны.

Учения пройдут в префектурах Фукуока, Саймата, Гифу и Кумамото. Упор будет сделан на отработке действий при развертывании ПРО, запуск самих ракет производиться не будет.