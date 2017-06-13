WP запугивают США российскими хакерами, способными обесточивать города 

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Вашингтон, 13 июня. Американские СМИ пугают своих читателей новыми изобретениями российских хакеров. На этот раз The Washington Post сообщает, что разработчики из РФ создали программу CrashOverride, способную отключать подачу электричества в американские города.

Издание ссылается на заявление фирмы Dragos из США, занимающуюся вопросами информационной безопасности. По их данным, программу уже использовали: на Украине в декабре минувшего года. «В этом инциденте хакеры ненадолго перекрыли пятую часть электроэнергии, произведенной в Киеве», — сообщает издание.

По мнению Серхио Кальтагироне, директора отдела исследования угроз Dragos, при небольших изменениях программа может быть использована против систем электропередачи и распределения США «до разрушительного эффекта».

При этом издание напоминает, что CrashOverride — не первая программа, предназначенная для для разрушения или уничтожения промышленных систем управления. Stuxnet, червь, созданный Соединенными Штатами и Израилем для разрушения ядерного потенциала Ирана, был передовым военным оружием, предназначенным для воздействия на центрифуги, обогащающие уран.