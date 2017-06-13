Почти 600 человек госпитализировали с тепловым ударом в Японии

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Токио, 13 июня. Практически 600 человек в течение прошедших семи дней попали в японские медицинские учреждения с диагнозом тепловой удар. Об этом заявило управление пожарной охраны страны.

За эту неделю в Японии не наблюдалось резких скачков температуры, именно по этой причине число пострадавших было в два раза меньше по сравнению с предыдущей неделей. Тогда пришлось госпитализировать свыше 1000 человек. Падение числа пострадавших связано с началом так называемых «сливовых дождей».

Отмечается, что среди пострадавших порядка 200 человек попросили о госпитализации на разные сроки. Около 50% пострадавших — это пенсионеры в возрасте от 65 лет.