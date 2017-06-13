СПЧ назвал корректными действия полиции во время несанкционированной акции в Москве

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Москва, 13 июня. Российские правозащитники, которые наблюдали за происходящими 12 июня в Москве массовыми мероприятиями, дали оценку действиям полиции.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сотрудники правопорядка во время проведения несанкционированной акции на Тверской улице действовали корректно.

«Полиция на моих глазах задержала шесть-семь человек. Но со стороны полиции все было очень корректно», — написал один из наблюдателей Игорь Борисов на своей странице на сайте СПЧ.

При этом, подчеркнул он, некоторые участники несанкционированной акции вели себя довольно агрессивно.

Еще один член СПЧ Андрей Бабушкин рассказывает, что за время наблюдения у него не возникло претензий к действиям полицейских, а вот ОМОН при задержании участников, по его словам, допускал нарушения.

Как пишет на своей странице правозащитник, некоторые сотрудники Росгвардии были без нагрудных знаков, что создавало сложности при их идентификации.