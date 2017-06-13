Демократы и республиканцы в сенате США договорились о расширений санкций против РФ

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Вашингтон, 13 июня. Американские сенаторы пришли к предварительной договоренности по поводу формата расширения антироссийских санкций — более точно содержание санкций будет оговорено позднее. Пока что, в частности, сенаторы договорились о том, что президенту США потребуется одобрение конгресса на любую попытку ослабить антироссийские санкции.

Подробности составленного в ходе заседаний документа станут известны в течение этой недели, сообщает The Wall Street Journal, однако уже ясно, что новые санкционные меры в отношении России включают дополнительные санкции для российской горнорудной промышленности и транспорта. Предполагается также, что новые санкции могут быть введены против «лиц, занимающихся неблаговидной деятельностью в киберсфере» — то есть пресловутых «российских хакеров».

Интересным фактом является то, что новые санкции против России, чтобы ускорить их принятие и осложнить их ветирование для президента Трампа, включены в пакет санкций против Ирана.