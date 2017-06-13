Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Демократы и республиканцы в сенате США договорились о расширений санкций против РФ
Triangle Created with Sketch.

Демократы и республиканцы в сенате США договорились о расширений санкций против РФ

8:34  13 Июня 2017
220

Демократы и республиканцы в сенате США договорились о расширений санкций против РФ

Вашингтон, 13 июня. Американские сенаторы пришли к предварительной договоренности по поводу формата расширения антироссийских санкций — более точно содержание санкций будет оговорено позднее. Пока что, в частности, сенаторы договорились о том, что президенту США потребуется одобрение конгресса на любую попытку ослабить антироссийские санкции.

Подробности составленного в ходе заседаний документа станут известны в течение этой недели, сообщает The Wall Street Journal, однако уже ясно, что новые санкционные меры в отношении России включают дополнительные санкции для российской горнорудной промышленности и транспорта. Предполагается также, что новые санкции могут быть введены против «лиц, занимающихся неблаговидной деятельностью в киберсфере» — то есть пресловутых «российских хакеров».

Интересным фактом является то, что новые санкции против России, чтобы ускорить их принятие и осложнить их ветирование для президента Трампа, включены в пакет санкций против Ирана.

Демократы и республиканцы в сенате США договорились о расширений санкций против РФ

«Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций», — сформулировал позицию сената США республиканец Линдси Грэм.

#грэм
Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть