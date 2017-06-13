ИГИЛ планировало использовать ноутбуки для взрывов самолетов

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Вашингтон, 13 июня. Американская разведка при помощи израильских коллег рассказала о планах террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена в России по решению Верховного суда) взрывать воздушные лайнеры с помощью ноутбуков. Об этом пишет издание New York Times.

По имеющейся информации, израильские эксперты в сфере кибербезопасности «пару месяцев назад внедрились в небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирийской Арабской Республике».

Так, Соединенные Штаты разузнали, что экстремисты создают взрывные устройства, которые внешне напоминают аккумуляторы к ноутбукам, поэтому «могут обмануть системы проверки в воздушных гаванях», пишут «Известия».

Стоит отметить, что данная информация привела к появлению в начале весны табу на провоз компьютеров в салонах пассажирских лайнеров в США и Великобританию.