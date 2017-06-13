Уровень боеготовности ВС США шокировал главу Пентагона

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Урезание бюджета нанесло большой урон американским вооруженным силам. Об этом заявил глава Пентагона, отставной генерал Джеймс Мэттис.

О боеготовности США он рассказал на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Четыре года спустя я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования вооруженных сил и стабильных бюджетов», — рассказал министр.

Мэттис попросил Конгресс дать разрешение на закрытие лишних военных баз на территории США. На сэкономленные средства он планирует приобретение вертолетов, истребителей или же атомных подводных лодок.

«По нашим прогнозам, должным образом приложенные усилия по закрытию баз приведут к получению на ежегодной основе средств в размере 2 миллиардов долларов или более. Это достаточно для приобретения 300 боевых вертолетов Apache, или 120 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения Super Hornet, или четырех атомных подводных лодок класса Virginia. Конгрессу необходимо дать разрешение на закрытие расположенных в США ненужных военных баз в 2021 году», — отметил он.

По словам Мэттиса, американское военное ведомство «в настоящее время располагает большим инфраструктурным потенциалом, чем необходимо для проведения операций».

Ранее американские конгрессмены неоднократно отклоняли аналогичные предложения, так как хотели сохранить базы, поддерживающие экономику на местах.

В последний раз программа по закрытию военных баз в США проводилась в 2005 году. Тогда это позволило сэкономить около 12 миллиардов долларов на ежегодной основе.

Самой большой угрозой безопасности в мире глава Пентагона назвал Северную Корею.

«Северная Корея является самой неотложной и опасной угрозой безопасности во всем мире», — считает он.

Мэттис подчеркнул, что «рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки» являются «четкой и настоящей опасностью».

«Явно нарушающие международное право провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН», — отметил он.

Напомним, что Совбез ООН расширил санкции против Пхеньяна в ответ на нежелание того прекращать свои ракетные пуски.

С 2006 года Совет безопасностии ООН принял шесть санкционных резолюций в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных программ.

Две последние резолюции с самыми жесткими за последние 20 лет санкциями были приняты в 2016 году. Они включали ограничительные меры в области торговли, экспорта ископаемых, банковского сектора, покупки оружия, предметов роскоши.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Также северокорейские власти заявили о готовности запустить массовое производство новой ракеты средней дальности.

Глава американского Агентства противоракетной обороны Джеймс Сиринг, в связи с последними испытаниями КНДР допустил, что северокорейские баллистические ракеты могут достичь территории США.

«Их достижения в последние шесть месяцев вызывают большую озабоченность у меня и других, в частности достижения и демонстрация технологий баллистических ракет КНДР. Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент США вынуждены отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

Отвечая на вопросы о возможности предупредительного удара по Северной Корее, глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявил, что США пытаются исчерпать все дипломатические и экономические возможности воздействия на официальный Пхеньян.

«Мы работаем в дипломатическом, экономическом ключе, мы стараемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить гонку ядерного вооружения, нарушающую ограничения ООН в отношении действий КНДР», — сказал Мэттис.

США хотят срочно остановить действия Северной Кореи, направленные на разработку ядерного вооружения, подчеркнул он.