Пропавший в прошлом году в Ярославле мужчина найден мертвым

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Ярославль, 13 июня. В Ярославле было обнаружено тело пропавшего в прошлом ноябре жителя города Тутаев Ярославской области Антона Кислого. В прошлом году мужчина покинул Ярославский градостроительный колледж и собирался ехать домой в Тутаев. По данным его близких и друзей, он собирался вернуться в Ярославь на заработки, а 25 ноября бесследно пропал.

«Антон Кислый найден, погиб. Приносим свои соболезнования родственникам и близким Антона», — сообщили в социальных сетях представители волонтерского поисково-спасательного отряда «Ярспас». Волонтеры особо подчеркнули, что любые комментарии по поводу обнаружения тела и предполагаемых обстоятельствах смерти мужчины вправе давать только Следственный комитет. Пока что официальные представители управления СК РФ по Ярославской области никак не прокомментировали обнаружение тела пропавшего в прошлом году Антона Кислого.