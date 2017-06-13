Опубликованы фото провалившегося грунта в Уфе

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Уфа, 13 июня. Прошедшие в Уфе дожди размыли грунт возле многоэтажного жилого дома, в результате чего асфальт треснул и пешеходная дорожка буквально «съехала» вниз.

Инцидент произошел у дома 158/2 по улицы Цюрупы. Местные жители выложили в социальные сети снимки с места происшествия.

Называются несколько причин произошедшего. По одной из версий, «виноват» сильный дождь. Однако другие специалисты склонны считать, что смещение грунта произошло из-за отсутствия противооползневых работ.

Добавим, что это уже не первое подобное ЧП в Уфе. Ранее грунт обвалился на улице Степана Кувыкина.