Новый морской вокзал в Петропавловске-Камчатском примет туристов в конце июня

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Петропавловск-Камчатский, 13 июня. Новый морской вокзал Петровска-Камчатского примет первое пассажирское судно в конце июня. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря сообщает пресс-служба правительства региона.

«В течение недели будет сдан в эксплуатацию пятый причал морвокзала. Его капитальный ремонт практически завершен, идет укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода 26 июня причал будет готов», — сообщил Зубарь.

Сообщается, что на вокзале будет пункт пропуска через государственную границу. Рядом со зданием расположатся привокзальная площадь, парковочная и «зеленая» зоны.

Юрий Зубарь отметил, что территория площади вокзала будет обустроена в едином стиле с яхтенным клубом, гостиницей и другими туристическими объектами, которые построят на территории бывшего завода «Фреза».