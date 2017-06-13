Новый морской вокзал в Петропавловске-Камчатском примет туристов в конце июня
Петропавловск-Камчатский, 13 июня. Новый морской вокзал Петровска-Камчатского примет первое пассажирское судно в конце июня. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря сообщает пресс-служба правительства региона.
«В течение недели будет сдан в эксплуатацию пятый причал морвокзала. Его капитальный ремонт практически завершен, идет укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода 26 июня причал будет готов», — сообщил Зубарь.
Сообщается, что на вокзале будет пункт пропуска через государственную границу. Рядом со зданием расположатся привокзальная площадь, парковочная и «зеленая» зоны.
Юрий Зубарь отметил, что территория площади вокзала будет обустроена в едином стиле с яхтенным клубом, гостиницей и другими туристическими объектами, которые построят на территории бывшего завода «Фреза».
«Площадки должны быть оформлены в определенном стиле. Это перспективный проект, который предстоит воплотить в жизнь. В этом году мы выполним временный вариант благоустройства. План первоочередных работ сформирован и находится в активном исполнении», — отметил чиновник.