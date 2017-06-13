МВД и Минтранс не поддержали идею разрешить байкерам ездить между рядами

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Специальной нормы, разъясняющей правила движения мотоциклов между рядами, скорее всего, не появится в ПДД. Эксперты выступили против изменения Правил.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать ряд предложений, связанных с движением мотоциклистов, в частности, движения байкеров между рядами. Сейчас в ПДД прямого запрета или разрешения на подобные маневры нет.

Как сообщает «Коммерсант», МВД назвало идею «нецелесообразной», ссылаясь на пункт 9.7 ПДД: если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам. В Минтрансе выразили мнение, что в поправках к ПДД нет острой необходимости.

Как сообщил источник издания, представители ведомств и эксперты доложили Шувалову, что изменения могут повлечь дополнительные сложности для участников движения. В связи с этим вопрос о внесении изменений в ПДД по поводу междурядья пока снят с повестки дня.