Медведев выделил Ставрополью около 1 млрд руб. на ликвидацию последствий паводка

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Москва, 13 июня. Ставропольский край получит около миллиарда федеральных рублей на ликвидацию последствий паводка.

Распоряжение о выделении субъекту федерации 937,5 миллионов рублей подписано премьером Медведевым 9 июня и размещено на официальном сайте российского правительства. Как уточняется, средства выделяются региону из резервного фонда Кабмина РФ по предупреждению и ликвидации ЧС.

Так, порядка 120 млн рублей будет выделено для оказания единовременной материальной помощи; 360 млн – для оказания помощи частично потерявшим имущество, 455 млн – для оказания помощи гражданам, которые потеряли все.

Как сообщают «Известия», по заявлениям местных властей, сумма ущерба от паводка составила более 2,4 млрд рублей.