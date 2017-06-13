Стоун рассказал, как готовился к интервью с Путиным

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Вашингтон, 13 июня. Голливудский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, что без препятствий выбирал темы для интервьюирования президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По словам режиссера, не было никаких табу относительно того, какие вопросы задавать можно, а какие — нельзя.

«Это все было полностью под нашим контролем», — подчеркнул он.

Стоун отметил, что главной задачей было не задавать жесткие вопросы, он просто хотел проследить за ходом мыслей российского лидера.

Американский режиссер также добавил, что крайне важно доверять собеседнику и налаживать с ним диалог.

«Я работаю не для того, чтобы выглядеть крутым», — подытожил он.

Ранее президент РФ рассказал Стоуну о своей семье и желании работать в КГБ.