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Спорт
Naming rights: стадионы ЧМ-2018 продадут свои названия коммерческим структурам
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Naming rights: стадионы ЧМ-2018 продадут свои названия коммерческим структурам

8:07  13 Июня 2017
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Стадионы мундиаля-2018 продадут свои названия коммерческим структурам

Москва, 13 июня. Шесть футбольных полей, которые возводят к мундиалю-2018 в России, намерены продать свои названия коммерческим фирмам после завершения турнира. Речь идет о стадионах в Саранске, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, а также Нижнем Новгороде. 

По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, новые российские стадионы смогут найти себе коммерческих партнеров, которые, вероятно, захотят стать частью футбола.

Он напомнил, что в футбольном лексиконе имеется специальный термин — naming rights, что означает право на название стадиона. Например, в России уже есть аналогичный пример со стадионом «Открытие Арена».

В период масштабных турниров эти названия использоваться не могут, так как Международная футбольная федерация защищает права своих маркетинговых партнеров, однако в любое другое время — это вполне нормальная тема, пишут «Известия».

По мнению Сорокина, договор с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительную выгоду в использовании стадиона.  

#самара #волгоград #чм2018 #сорокин #мундиаль #саранск #стадионы
Дана Балан
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