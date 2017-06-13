Naming rights: стадионы ЧМ-2018 продадут свои названия коммерческим структурам

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Шесть футбольных полей, которые возводят к мундиалю-2018 в России, намерены продать свои названия коммерческим фирмам после завершения турнира. Речь идет о стадионах в Саранске, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, а также Нижнем Новгороде.

По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, новые российские стадионы смогут найти себе коммерческих партнеров, которые, вероятно, захотят стать частью футбола.

Он напомнил, что в футбольном лексиконе имеется специальный термин — naming rights, что означает право на название стадиона. Например, в России уже есть аналогичный пример со стадионом «Открытие Арена».

В период масштабных турниров эти названия использоваться не могут, так как Международная футбольная федерация защищает права своих маркетинговых партнеров, однако в любое другое время — это вполне нормальная тема, пишут «Известия».

По мнению Сорокина, договор с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительную выгоду в использовании стадиона.