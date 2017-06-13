Госдуме предлагают дать родственникам исключительные права по опеке детей в РФ

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Москва, 13 июня. В ближайшие дни на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект депутата Сергея Вострецова, который предлагает, чтобы детей в России можно было брать в опеку или под поручительство только после письменного отказа со стороны ближайших родственников. Депутат утверждает, что такой закон позволит исключить случаи произвола со стороны органов опеки.

Кроме того, законопроектом предлагается ограничить максимальное количество детей, которых можно взять в опеку — не более трех, если только опекун не является их родственником (в настоящее время опекунам не рекомендовано брать более восьми детей). Это необходимо, считает депутат, чтобы исключить «домашние детские дома», получающие многотысячные пособия от государства.