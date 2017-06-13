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Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
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Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

7:42  13 Июня 2017  /обновлено: 7:41  13 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 8 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Луганск (ЛНР), 13 июня. Киевские силовики в течение суток понедельника 12 июня восемь раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике, обстреливая территорию ЛНР.

Как сообщили в оборонном ведомстве республике, в результате обстрелов, к счастью, пострадавших и погибших среди личного состава и мирных жителей нет. Также не нанесен ущерб инфраструктуре ЛНР.

ВСУ дважды открывали огонь по Калиново, кроме того, обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Первомайск, Славяносербск, Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок.

Киевские силовики открывали огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.

#всу #донбасс #луганск
Константин Терехов
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