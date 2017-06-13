Заместитель генконсула Бангладеш привез в Нью-Йорк раба

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Вашингтон, 13 июня. Заместитель генконсула Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммед Шахельдул Ислам обвиняется в торговле людьми, применении силы и угрозах по отношению к своему работнику. Об этом сообщает прокуратура нью-йоркского района Куинс.

Прокурор Куинса Ричард Браун заявил, что Ислам содействовал незаконной перевозки человека в США. В Нью-Йорке мужчина отобрал у жертвы паспорт и заставил его бесплатно выполнять работу по дому. Также заместитель генконсула Бангладеш избивал раба, угрожал ему депортацией из США и расправой над членами семьи.

Сообщается, что Мохаммед Шахельдул Ислам обладает ограниченным иммунитетом. Суд над ним начнется в конце июня. Если мужчину признают виновным, он может провести в тюрьме до 15 лет.