Глава генштаба США: Россия является нашим противником

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Вашингтон, 13 июня. По словам главы генерального штаба Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, в настоящий момент Россия и США являются «противниками». Такое заявление Данфорд сделал в ходе слушаний в оборонном комитете конгресса США.

«Я думаю, у нас отношения противников», — объявил глава генштаба ВС США в ответ на вопрос одной из конгрессвумен.

По словам Данфорда, Москва в настоящее время стремится «ограничить возможности США выполнять свои обязательства перед союзниками по НАТО». Россию глава генштаба назвал одним из пяти «крупнейших вызовов» для США — наряду с Китаем, Ираном, КНДР и мировым терроризмом.

Напомним, ранее начальник Данфорда — глава Пентагона Джеймс Мэттис — объявил, что американская армия утратила боеспособность в результате урезания бюджета и сейчас нуждается в нескольких годах стабильных денежных вливаний.