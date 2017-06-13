Jaguar Land Rover потратит 25 млн долларов на создание автопилота

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Лондон, 13 июня. Британский гигант Jaguar Land Rover намерен выложить $25 млн для работ в области разработки функции автоматического пилота для своих транспортных средств.

Отмечается, что работа будет проходить при помощи «дочки» концерна под названием InMotion Ventures, а вот формированием такого комплекса программного обеспечения будет заниматься Lyft.

На сегодняшний день крупнейшие игроки на авторынке усердно занимаются разработкой собственных версий автопилотов. Компания Jaguar Land Rover — крупнейший британский концерн в данной области, а его боссы утвердили решение относительно выделения финансирования на создание собственной автономной системы пилотирования.

Отмечается, что кроме денег, Lyft получит машины, на которых сможет тестировать результаты своих экспериментов.