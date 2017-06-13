Автомобиль повис на мосту над железнодорожными путями в Башкирии

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Башкирия, 13 июня. Необычное дорожно-транспортное происшествие, к тому же с участием машины полиции, случилось в Башкирии.

Водитель служебного автомобиля правоохранителей, проезжая по мосту над железнодорожными путями, не справился с управлением, пробил ограждение и навис над контактной сетью.

Как сообщают очевидцы, выкладывающие фото и видео в Интернет, зрелище было жутким: передние колеса авто нависают над железной дорогой, а из-за металлического ограждения, упавшего на провода, постоянно коротит.

Как уточнили в региональном МВД, авария случилась из-за технической неисправности, проводится проверка по факту случившегося.



