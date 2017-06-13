Курс рубля после 16 июня может резко улучшиться

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Москва, 13 июня. События ближайших нескольких дней могут оказать весьма существенное влияние на курс российской валюты.

В США готовятся к заседанию комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение о повышении процентной ставки. Для рубля это означает дальнейшее снижение, наметившееся еще в начале месяца. Об этом говорят эксперты.

Однако уже 16 июня ситуация может измениться, считает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В России может быть снижена ключевая процентная ставка на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 16 июня. Валютный рынок, не исключено, воспримет это как сигнал к будущему росту производства, а это может положительно повлиять на курс рубля», — цитирует ее «Российская газета».

Мильчакова считает, что до конца текущего месяца доллар будет стоить в диапазоне 56–58 рублей, евро — 63–65 рублей.