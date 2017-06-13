Дорогие звезды: Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Стать самым богатым, среди высокооплачиваемых мировых знаменитостей, в этом году, по версии журнала Forbes, удалось американскому рэперу Шону Комбcу, известному как Паф Дэдди или Дидди. С годовым доходом, который составил 130 миллионов долларов, он возглавил рейтинг звезд с самыми большими заработками.

Основную прибыль музыканту принес его концертный тур Bad Boy Family Reunion, в сотрудничестве с французским водочным брендом Ciroc, а также продажа вещей из собственной линии одежды.

За Паф Дэдди, на второй строчке, разместилась его землячка, американская певица Бейонсе. Ей удалось заработать 105 миллионов долларов, благодаря выходу своего нового Lemonade и мировому турне.

Снова попала в рейтинг самых богатых знаменитостей и мама Гарри Поттера. Джоан Роулинг удалось заработать 95 миллионов долларов и после трехлетнего перерыва вновь вернуться в список, заняв третье место. Основную прибыль писательнице принес выход книги «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также киносценарий «Фантастические твари и где они обитают». Правда, это в разы меньше, чем Роулинг заработала, например, в 2008 году. Тогда она попала в рейтинг Forbes с доходом в 300 миллионов долларов.

За писательницей, придумавшей Гарри Поттера, на четвертом месте расположился канадский хип-хоп исполнитель Дрейк. Он заработал 94 миллиона долларов.

Замыкает пятерку самых богатых знаменитостей футболист Криштиану Роналду, чей доход составил 93 миллиона долларов.

В рейтинг Forbes попали и звезды мирового кинематографа, правда, все они расположились на низких строчках. Так, прославившийся своими трюками и комедийными боевиками, актер из Китая Джеки Чан оказался на 39 месте с доходом в 49 миллионов долларов.

Звезда Болливуда актер Шах Рух Хан расположился на 65 месте, заработав 38 миллионов долларов.

А одним из замыкающих стал американский киноактер и комик, снявшийся в таких фильмах как «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4» и «Думай как мужчина» Кевин Харт. Он оказался на 98 месте, с заработком в 32,5 миллиона долларов.

Издание отмечает, что в этом году женщины составили всего лишь 16% от мировых знаменитостей, которым удалось похвастаться неимоверными доходами.

«Это отражает дисбаланс и гендерный разрыв в оплате труда в сфере развлечений и за ее пределами», — комментирует Forbes.

В 2016 году на вершину рейтинга самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей удалось вскарабкаться певице Тейлор Свифт с доходом 170 миллионов долларов.

«Высокими заработками Свифт обязана своему грандиозному мировому турне «1989»»,— отмечало тогда издание, поясняя, что певица побила прежний рекорд рок-группы Rolling Stones в Северной Америке, которая заработала 250 миллионов долларов.

Второе место тогда заняла группа One Direction, заработавшая 110 миллионов долларов. На третьей строчке расположился писатель Джеймс Паттерсон, автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе, заработавший 95 миллионов долларов.

Четвертое место разделили между собой психолог Фил Макгроу, ведущий телевизионной программы «Доктор Фил», и Криштиану Роналду: они заработали по 88 миллионов долларов.

Ранее Forbes также опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира за 2017 год. Его возглавил португалец Криштиану Роналду. Издание отмечает, что 32-летний нападающий мадридского «Реала» и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии занимает первое место в рейтинге четвертый год подряд. По оценке издания, за период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года Роналду заработал 93 миллиона долларов. Из них порядка 58 миллионов — его зарплата и бонусы в клубе, а остальное — доходы от рекламных контрактов.

На второй строчке расположился игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его доходы достигают 80 миллионов долларов в год, из которых около 50 миллионов приходятся на зарплату и бонусы от клуба.

Третье место занял еще один футболист «Барселоны» бразилец Неймар, доходы которого составители списка оценили в 37 миллионов долларов. На четвертом и пятом местах расположились соответственно игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл и нападающий «Манчестер Юнайтед» швед Златан Ибрагимович. Их годовой заработок — 34 и 32 миллиона долларов соответственно.