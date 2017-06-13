Вредные выбросы угрожают здоровью детей в салоне автомобиля

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Лондон, 13 июня. Ученые выяснили, что находящиеся на заднем сидении автомобиля дети страдают от вредных выхлопов сильнее, чем гуляющие по улице сверстники, сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что на заднем сидении автомобиля скапливаются вредные вещества, которые содержатся в выбросах проезжающих мимо автомобилей. При этом в опасности могут оказаться и дети, родители которых обзавелись экологичным электрокаром или «гибридом».

Чтобы уменьшить влияние вредных веществ на здоровье ребенка, ученые советуют пользоваться автомобилем только в самых крайних случаях. А в повседневной жизни разрешать ребенку передвигаться на велосипеде.