Без шансов для Джеймса: «Голден Стэйт» в четвертый раз стал чемпионом НБА

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Окленд (Калифорния, США), 13 июня. В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» при родных трибунах победили «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120.

Самым результативным «воином» стал форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счет 39 баллов, а разыгрывающий Стефен Карри отличился дабл-даблом. Отметим, что именно Дюрант был признан MVP финальной серии.

Форвард «Кавс» Леброн Джеймс набрал 41 очко, но не смог спасти свою команду.

Победа дружины Стива Керра позволила выиграть серию с общим счетом 4:1 и завоевать четвертый в истории клуба Кубок Ларри О’Брайена.

Как ранее сообщала Газета.Ru, кроссовки 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана, в которых он в 1984 году завоевал в составе команды США золото Игр в Калифорнии, ушли с молотка за рекордные $190 тыс.