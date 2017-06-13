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Audi возьмется за обновление всего модельного ряда для рынка США
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Audi возьмется за обновление всего модельного ряда для рынка США

7:08  13 Июня 2017
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Audi возьмется за обновление всего модельного ряда для рынка США

Берлин, 13 июня. Audi намерена оставить далеко позади своих ближайших конкурентов. О столь амбициозных планах поведал представитель компании Барри Хох.

Он рассказал, что уже к концу следующего года планируется обновить весь модельный ряд автомобилей. Но пока речь идет исключительно об американском рынке.

Audi возьмется за обновление всего модельного ряда для рынка США

Кроме того, Audi хочет расширить круг своих потенциальных клиентов в США. Компания собирается предложить им внедорожник, по своим размерам превосходящий Q7. Для тех, кто категорически отказывается ездить на огромных машинах, будет расширен выбор универсалов.

#хох
Кира Мирова
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