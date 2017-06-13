Audi возьмется за обновление всего модельного ряда для рынка США

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Берлин, 13 июня. Audi намерена оставить далеко позади своих ближайших конкурентов. О столь амбициозных планах поведал представитель компании Барри Хох.

Он рассказал, что уже к концу следующего года планируется обновить весь модельный ряд автомобилей. Но пока речь идет исключительно об американском рынке.

Кроме того, Audi хочет расширить круг своих потенциальных клиентов в США. Компания собирается предложить им внедорожник, по своим размерам превосходящий Q7. Для тех, кто категорически отказывается ездить на огромных машинах, будет расширен выбор универсалов.