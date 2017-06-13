Полиция и ФСБ задержали лидеров крупномасштабной «табачной» группировки в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Полиция и ФСБ России в ходе совместной операции «Табак» задержали сразу 16 лидеров высокоорганизованной этнической преступной группировки, организовавшей нелегальное производство табачных изделий в общероссийских масштабах. По оценкам специалистов по борьбе с экономической преступность, ежегодный ущерб бюджету от деятельности только этой группировки составлял не менее миллиарда рублей в год, а в целом с 2012 году бюджет недополучил около 105 млрд рублей из-за нелегальных табачников.

Лидеров группировки, а также места изготовления контрафакта и хранения продукции выявили в ходе 20 рейдов, совместно проведенных МВД РФ и ФСБ в Тамбовской, Липецкой и Рязанской областях. В общей сложности были изъяты около 2 млн пачек сигарет под известными табачными брендами, а также порядка миллиона единиц упаковки и двух миллионов фальшивых акцизных марок, сообщила «Известиям» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Шестерых подозреваемых лидеров ОПГ по решению суда отправили под арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Полиция продолжает расследование отлаженной деятельности нелегальных табачников.