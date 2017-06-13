Демонстранты подожгли здание Верховного суда в Каракасе

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Каракас, 13 июня. Участники протестных акций подожгли здание Верховного суда в столице Венесуэлы. Кадры с нападением демонстрантов размещены в социальных сетях.

Группа протестующих 12 июня закидала бутылками с зажигательной месью здание Верховного суда в районе Чакао.

Также издание El Universal сообщает, что демонстранты напали на отделение одного из банков. Но полиции удалось разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.

Напомним, акции протеста не прекращаются в Венесуэле с начала апреля. За это время погибли от 67 до 80 человек, более 1,3 тысячи человек пострадали, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По сообщению Газеты.ru, по подозрению в «восстании и измене» в Венесуэле были арестованы 14 офицеров.