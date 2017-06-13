Стало известно, за сколько можно купить DeLorean из «Назад в будущее»

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Лондон, 13 июня. Автомобиль DeLorean DMC 12, учавствовавший в съемках культового художественного фильма «Назад в будущее», выставлен на продажу.

Как передает «Газета.ru», приобрести автомобиль, на котором пространство и время преодолевал Марти МакФлай, можно на одном из британских онлайн-аукционов. Начальная цена (в пересчете на рубли) — более 2,5 миллионов.

Кроме того, новый владелец легендарного авто получит в подарок бейсболку и жилетку главного героя «Назад в будущее», футуристические кроссовки, а также спортивный альманах и копию летающего ховерборда.