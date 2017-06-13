Кобелев объяснил, чем отличается сборная Черчесова от команды Хиддинка

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 13 июня. В грядущую субботу в России стартует Кубок конфедераций-2017. В рамках подготовки национальная команда России провела два контрольных матча, в которых победила венгров и сыграла вничью с чилийцами. Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему не стоит сравнивать сборную 2017 года с командой 2008 года.

По словам бывшего тренера москвичей, на сегодняшний день нет смысла сравнивать и проводить параллели с чемпионатом Европы по футболу 2008 года, где россияне выиграли бронзу, поскольку в этой команде от тех ребят практически никого не осталось.

«Тренерский штаб Черчесова прекрасно понимает, что делает, и к Кубку конфедераций подведет команду в хорошей форме. Уже очерчен круг людей, которые будут играть. Вряд ли в ближайшее время в команду ворвется новый человек, один — максимум», — цитирует Кобелева RT.

Эксперт отметил, что все футболисты знакомы и отлично понимают требования наставника коллектива, поэтому химия и взаимопонимание будут лишь налаживаться. Кобелев считает, что на поле болельщики, скорее всего, увидят мобильную команду. Однако стоит помнить, что данные соревнования — один из главных этапов подготовки к мундиалю-2018.