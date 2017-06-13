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Ученые нашли две новейшие экзопланеты-гиганты
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Ученые нашли две новейшие экзопланеты-гиганты

6:55  13 Июня 2017
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Ученые нашли две новейшие экзопланеты-гиганты

Миннеаполис, 13 июня. Научные сотрудники из MPII нашли в 138 световых годах от Третьей планеты две новейшие газовые планеты-гиганты, которые вращаются вокруг звезды HD 27894. Результаты исследования опубликованы в Phys.org.

Данная звезда была найдена астрономами еще 12 лет назад. Стоит отметить, что ее масса на 20% меньше Солнца. Специалисты стали копаться в архивах, на базе которых установили координаты двух новых экзопланет, которые получили названия HD 27894 с и HD 27894 d. 

По словам автора исследования Трифона Трифонова, сочетание огромной, далекой и умеренно эксцентричной планеты позволяет сделать систему HD 27984 действительно эксклюзивной.

Отмечается, что планетарная система вокруг HD 27894 имеет огромное значение для зондирования планет, а также показывает важность будущих исследований радиальных скоростей хвостов планеты. 

 

#сша #ученые #планета #звезда #солнце #mpii
Дана Балан
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