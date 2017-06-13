Ученые рассказали, при каких условиях Земля может стать плоской

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Нью-Йорк, 13 июня. Исследователи-планетологи, интересующиеся строением планет и других объектов нашей Солнечной системы, обнаружили, что форма планет и их спутников может меняться в довольно широких пределах, зависящих от их движения по орбитам. Самым разительным примером в данном случае является четвертая по размерам карликовая планета в Солнечной системе — транснептуновый объект Хаумеа.

Особенность Хаумеа в том, что этот небесный объект обладает очень большим соотношением расстояния между полюсами и диаметром на экваторе: оно достигает 1:2, в результате чего эта удаленная планета похожа на эллипс. Причиной этого является скорость вращения Хаумеа — это одно из наиболее быстро вращающихся тех в Солнечной системе, которое делает оборот вокруг своей оси всего за 4 часа.

То же самое, отмечают ученые, произошло бы и с Землей, если бы ее вращение удалось разогнать до такой скорости — по оценкам ученых, плотность Земли может позволить планете «растянуться» до соотношения 1:3, что превратило бы нашу планету почти в плоскую Землю